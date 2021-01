Este vai ser o ano europeu do transporte ferroviário

Sexta-feira, 1 de janeiro de 2021, marcou o início do Ano Europeu do Transporte Ferroviário. A iniciativa da Comissão Europeia irá salientar os benefícios do transporte ferroviário enquanto meio de transporte sustentável, inteligente e seguro.

Várias atividades colocarão o setor ferroviário em destaque ao longo de 2021 em todo o continente, a fim de incentivar a utilização do transporte ferroviário pelos cidadãos e pelas empresas e de contribuir para a consecução do objetivo do Pacto Ecológico da UE de neutralidade climática até 2050.

Adina Vălean, Comissária Europeia responsável pelos Transportes, declarou: “A nossa mobilidade futura tem de ser sustentável, segura, confortável e comportável. O transporte ferroviário oferece tudo isso e muito mais! O Ano Europeu do Transporte Ferroviário oferece-nos a oportunidade de redescobrir este modo de transporte. Graças a uma série de ações, aproveitaremos esta oportunidade para ajudar o setor ferroviário a realizar o seu pleno potencial. Convido todos a participarem no Ano Europeu do Transporte Ferroviário”.

Na UE, o transporte ferroviário é responsável por menos de 0,5 % das emissões de gases com efeito de estufa relacionadas com os transportes, o que faz dele uma das formas mais sustentáveis de transporte de passageiros e de mercadorias. Entre outros benefícios, o transporte ferroviário é ainda excecionalmente seguro, interligando as pessoas e as empresas em toda a UE através da rede transeuropeia de transportes (RTE-T).

Apesar destas vantagens, apenas 7 % dos passageiros utilizam o transporte ferroviário e somente 11 % das mercadorias são transportadas de comboio. O Ano Europeu do Transporte Ferroviário irá criar uma dinâmica para promover a parte que o transporte ferroviário representa no transporte de passageiros e de mercadorias. Tal irá reduzir significativamente as emissões de gases com efeito de estufa e a poluição provenientes dos transportes da UE, dando um contributo importante para os esforços envidados pela UE no âmbito do Pacto Ecológico Europeu.

Enquanto ano inaugural da plena aplicação do 4.º pacote ferroviário, 2021 conferirá um forte impulso no sentido de um espaço ferroviário europeu único: uma rede ferroviária europeia mais eficiente e uma mobilidade transfronteiras sem descontinuidades.