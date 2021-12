Com a certeza de que “este” tempo não é para mim, um desalento, uma vergonha alheia.

Trabalho com uma equipa tão grande que não conheço os nomes todos, muito menos os conhecerei ao vivo, in the flesh.

Trabalho de equipa à distância e, por razões técnicas, elementos espalhados por diferentes salas virtuais.

Ontem mudámo-nos do Zoom para o Slack e, parece, vamos finalmente estar todos juntos na mesma sala virtual.

Quando chego esta manhã deparo-me com nomes novos e, caso houvesse dúvida, uma colega FR de nome Marie acrescenta, para além da foto ilustrativa, she/her no perfil. Não sei o que me custa mais, se ser tratada como débil mental, se a falta de confiança destas pessoas, se a demonstração de virtude, se a pequena autoridade fascistazinha.

Que cansaço.

Miucha Baldinho