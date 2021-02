Este será o crossover mais aerodinâmico da Nissan

Recorrendo a uma década de conhecimento técnico em automóveis elétricos e inovação em crossovers, o ARIYA deverá tornar-se no crossover mais dinâmico da Nissan desde o estabelecimento do segmento em 2007, visando um coeficiente de atrito aerodinâmico (Cx) de 0,297.

Desde as linhas da carroçaria perfeitamente moldadas, às condutas de ar estrategicamente colocadas, a avançada dinâmica do ARIYA deverá melhorar o desempenho de autonomia do seu avançado grupo motopropulsor totalmente elétrico. Todos estes esforços, liderados pelas equipas de engenharia de todo o mundo, irão resultar num aumento previsto da autonomia, que será oficializada após a homologação que decorrerá mais tarde este ano.

«Após a homologação oficial do Nissan ARIYA, prevemos uma melhoria da autonomia em comparação ao valor de 500km partilhado em 2020 durante a estreia mundial. Isto irá proporcionar aos condutores mais eficiência e confiança para ir ainda mais além com um único carregamento», afirmou Marco Fioravanti, Vice-presidente de Planeamento de Produto na Nissan Automotive Europe.

Cada elemento da forma do ARIYA foi ajustado com detalhe microscópico pelas equipas de engenharia do Nissan Technical Centre Europe, no Reino Unido. A parte inferior plana da carroçaria do ARIYA contribui para uma condução estável e previsível, enquanto o escudo dianteiro aerodinâmico e as linhas de carroçaria limpas ajudam a reduzir o atrito. Refinado pelas equipas de design no Japão e Reino Unido, o resultado é uma forma escorreita que ajuda o automóvel a deslizar pelo ar, otimizando-o para uma condução altamente eficiente.

«Com a crescente mudança para a mobilidade elétrica, o design aerodinâmico está a tornar-se cada vez mais importante. A aerodinâmica dos automóveis elétricos está diretamente ligada ao grau de eficiência com que o automóvel se move; menos atrito e melhor estabilidade permitem ao condutor percorrer distâncias mais longas antes de ter de recarregar», afirmou Sarwar Ahmed, Engenheiro de Aerodinâmica e Aeroacústica no Nissan Technical Centre Europe.

Definido pela procura de satisfazer as necessidades dos condutores, o ARIYA é o epítome da inovação da Nissan em mobilidade elétrica. Oferecendo um novo nível de autonomia de condução, o avançado crossover coupé elétrico está pronto para os condutores do amanhã e assinala o início de uma nova era para os automóveis elétricos da Nissan.

Helen Perry, Diretora de Automóveis de Passageiros Elétricos e de Infraestrutura na Nissan Automotive Europe, comentou: «O Nissan ARIYA é o resultado de um esforço verdadeiramente global. Trabalhámos em conjunto para introduzir novas e criativas características de aerodinâmica no ARIYA que – juntamente com o seu potente desempenho, tecnologias conectadas e novo e revolucionário design de VE – irão inquestionavelmente responder às expectativas dos clientes».