Este sábado celebre Portugal+ com o BOM DIA em Düsseldorf

Esta é a terceira conferência de uma série que o jornal BOM DIA iniciou em 2019, no Luxemburgo. Depois do grão-ducado e de Paris, é a vez da cidade alemã de Düsseldorf receber a conferência Portugal+ (leia-se Portugal Positivo) este sábado, 13 de novembro, apresentado pela atriz Magaly Teixeira.

Com a participação de personalidades relevantes da diáspora portuguesa e de Portugal, políticos, artistas, dirigentes de empresas e organizações portuguesas e das comunidades, serão abordados domínios em que Portugal e os portugueses se destacam.

Entre os convidados e conferencistas estão o Secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, a Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, a Cônsul-Geral de Portugal em Düsseldorf, Lídia Nabais, os dois deputados portugueses eleitos pela Europa, Carlos Gonçalves e Paulo Pisco, o presidente da Fundação AEP, Luís Miguel Ribeiro, e o Professor Doutor Ivandro Soares Monteiro, psicólogo clínico e psicoterapeuta que abordará o tema “A vida na diáspora é o que fazemos dela”.

O primeiro painel desta edição do Portugal+ será um debate sobre as mulheres na diáspora. A deputada europeia Marisa Matias, a professora universitária e ex-eurodeputada Liliana Rodrigues, participam na mesa redonda que conta também com Marina Pacheco, Catarina Salgueiro Maia e Teresa Cavaco Howe. A moderação está a cargo da jornalista Fabiana Bravo.

Mais três painéis completam a conferência Portugal+.

O debate subordinado ao tema “O voto emigrante nas eleições portuguesas” conta com o conselheiro das comunidades Manuel Machado, a presidente da ASPPA Viviana Silva, Manuel Campos do GRI-DPA, a jornalista Marisa Fernandes e os dirigentes associativos Mário Botas e António Horta.

O painel dedicado às “Pontes entre Portugal e Alemanha” conta com a participação de empresários e juristas, para debater as relações sociais, económicas e culturais entre Portugal e a diáspora na Alemanha. Participam neste debate Miguel Crespo da AICEP, Rogério Pires da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa na Alemanha, António Henriques da CH Consulting, Helena Araújo da associação 2314, o advogado Miguel Kramer e o empresário Filipe Castelo.

A mesa redonda final, dedicada à economia e ao investimento, conta com a participação de Paulo Dinis da Fundação AEP, Carlos Brandão presidente da Associação Empresarial de Vale de Cambra e Arouca e fundador da Chatron, Joel Costa vereador da Câmara Municipal de Felgueiras, Adriano Fidalgo da Astrolábio, Jorge Fonseca da George e o advogado João Fraga de Castro.

Entre os distintos debates terão lugar momentos musicais com Ana João Correia, Manuel Campos e Marina Pacheco.

O Portugal+ decorre no dia 13 de novembro, das 10:00 às 18:00, no Weltkunstzimmer, em Düsseldorf, na Alemanha.

A entrada é gratuita mas por razões sanitárias a inscrição é obrigatória; pode fazê-la aqui.

A conferência será transmitida no Facebook e no YouTube do BOM DIA.

O projeto Portugal+ teve o apoio do Ministério dos Negócios Estrangeiros através de um sistema de subsídios destinado às associações da diáspora gerido pela Direção-Geral de Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, assim como uma parceria com a RTP na promoção do evento.

É já este sábado! Posted by BOM DIA on Tuesday, November 9, 2021

#portugalpositivo