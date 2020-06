Este pode ser o êxito do verão português

Wilson Honrado é DJ e uma das vozes mais conhecidas da rádio em Portugal: atualmente faz-se ouvir entre as 14 e as 17 na Rádio Comercial e também no The Weekend, o único programa de dança da estação.

Agora estreia-se na produção ao lado de Francisco Cunha, DJ e produtor de Coimbra que é já uma certeza na música eletrónica nacional e que conta com várias edições internacionais, nomeadamente pela reputada Release Records.

Aos dois juntou-se a voz contagiante de Eden Lewis, músico autodidata do Porto, que já tem no seu curriculum o EP Momma Mary, totalmente composto e produzido por si.

Juntos criaram esta canção – “Something About You” – pop dançável e contagiante que, com a chegada do Verão, vai certamente marcar os sunsets, as festas à beira da piscina, as tardes na praia e as playlists das rádios de Norte a Sul do país.