Este objeto está a dar que falar em todo o mundo

Obra de extraterrestres, de algum fã do filme “2001: Odisseia no Espaço” de Stanley Kubrick ou do artista minimalista John McCracken? As teorias à volta da origem do estranho “monólito” de metal encontrado em pleno deserto de Utah, nos EUA, inundaram as redes sociais.

Agora, o galerista que representa a obra de McCracken diz acreditar que a obra é deste escultor, que viveu no Novo México antes de morrer.

Foi durante a viagem de helicóptero de uma equipa da Divisão de Recursos da Vida Selvagem do Utah, na passada quarta-feira, que o estranho objeto de metal foi descoberto numa zona remota do deserto, enquanto sobrevoavam a paisagem de rochas avermelhadas. A missão dos técnicos era contabilizar a população de carneiros selvagens na região, mas a viagem tornou-se célebre pela insólita descoberta que tem corrido o mundo.

A estranha estrutura de metal reluzente com 3 a 3,6 metros de altura, incrustada na pedra, chamou a atenção do biólogo a bordo desde o ar.

Como não há informações relativas à origem do objeto misterioso, não tardaram a surgir as mais insólitas teorias. O Departamento de Segurança Pública de Utah divulgou as imagens do “monólito” metálico e questionou nas redes sociais o que poderia estar por detrás dele.

