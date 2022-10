Este mês há Rock à Moda do Porto

Falar da Mui Nobre Sempre Leal e Invicta cidade do Porto é falar de um povo vulgarmente conhecido como tripeiros, que desde os primórdios soube sempre manter-se do lado de quem protegia os seus costumes e cultura.

Até aos dias de hoje, orgulhosos detentores da pronúncia do Norte e um punhado de história de bandas de Rock que resistiram ao passar das modas e ainda hoje palpitam no coração de um país inteiro.

Rock à Moda do Porto é um evento que celebra a vivacidade das bandas do Porto que ficaram na memória dos portuenses e dos portugueses, em noites de ribalta, nos convívios com os amigos, na geração das cassetes, dos vinis e das rádios piratas, que vivem, ainda hoje, além dessas memórias.

O convite é simples, um cartaz de luxo: Clã, GNR, Pluto, Três Tristes Tigres, Zen, a Vibes and Beats, faz a justa homenagem ao melhor da música portuense.

Um evento único e inesquecível Sábado dia 22 de Outubro, na Super Bock Arena, que vai dar vida à expressão “O Porto é uma Nação”

Bilhetes já à venda em www.BOL.pt e nos locais habituais.