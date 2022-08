Este homem mandou os britânicos irem de férias a Portugal

“Vão de férias para Portugal.” Foi o este o conselho dado aos seus compatriotas pelo secretário de Estado britânico para o Brexit, Jacob Rees-Mogg.

A sugestão surgiu depois de se terem registado filas intermináveis de turistas da Grã-Bretanha retidos em gigantescas filas de espera no controlo dos passaportes no porto de Dover, no Canal da Mancha.

É do porto de Dover que partem os barcos em direção a França, assim como do de Folkestone, que dá acesso ao Eurotúnel.

“Os portugueses permitiram que os britânicos utilizassem e-Gates [portas eletrónicas] para entrar no país. Portanto, é mais fácil ir de férias para lá”, explicou o governante, em declarações à estação de televisão Sky News.

As e-Gates apenas podem ser usadas por britânicos maiores de 18 anos. Após passarem as portas eletrónicas, os visitantes têm de esperar para que os passaportes sejam carimbados de forma a possibilitar que as autoridades portuguesas controlem o período máximo de estadia de 90 dias.

Jacob Rees-Mogg recordou que Portugal é o “aliado mais antigo” do Reino Unido, invocando o Tratado de Windsor de 1386.