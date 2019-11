Este fim-de-semana visite Mangualde e a Feira dos Santos

A Feira dos Santos, um certame que conta já com mais de 300 anos existência, está de volta a Mangualde e voltará a animar, entre 2 e 3 de novembro, as ruas do centro da cidade, colocando em destaque o que de melhor se faz no concelho ao nível da gastronomia, vinhos, artesanato, agropecuária, máquinas e alfaias agrícolas, indústria, entre outros. O BOM DIA acompanha a feira e estará em direto no Facebook a cobrir o evento.

Esta é uma festa para toda a família com exposições, workshops para crianças e adultos, artesanato, concursos, gastronomia e vinhos. Além da “Feira dos Santos à Mesa”, em que os restaurantes aderentes proporcionarão uma ementa regional dedicada a esta Feira (com enchidos da região, rojões à moda de Mangualde, febras à Feira dos Santos, requeijão com doce de abóbora, queijo da serra e vinho do Dão), estarão ainda em destaque cada uma das freguesias do concelho, bem como o tecido empresarial, industrial, os produtos regionais e as instituições parceiras (Turismo do Centro de Portugal, Associação de Desenvolvimento do Dão, Associação Empresarial de Mangualde e Conselho Empresarial da Região de Viseu).

No sábado, dia 2 de novembro, no Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado, terá lugar a cerimónia de abertura da Feira dos Santos 2019 pelas 10h30. O momento contará com a atuação da Orquestra Juvenil das Escolas de Mangualde. Ainda no sábado terá lugar o “Arraial dos Santos”, entre as 21h00 e as 01h00, no mesmo local, que contará com a atuação de Tiago Maroto, de DJ Fernando Oliveira e DJ David João.

No domingo, dia 3, o programa televisivo “Somos Portugal” será transmitido em direto, na TVI, a partir do Largo Dr. Couto. A emissão decorrerá entre as 14h e as 20h, contando com as atuações de vários artistas, bem como a divulgação e promoção do que de melhor Mangualde tem para oferecer e visitar.

E no domingo, dia 3, haverá outro momento alto, no Estádio Municipal de Mangualde, com “Um Salto para a Feira dos Santos” com o Grupo de Paraquedistas Fly – Skydive, pelas 11h00, se as condições atmosféricas o permitirem.

Veja o programa completo aqui.