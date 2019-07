Este fim-de-semana participe na Grande Batalha da Gardunha

Contam as gentes da Serra da Gardunha que, em tempos, luzes misteriosas surgiram no céu, cruzando-se a grande velocidade, como uma épica batalha entre seres extraterrestres. Acontecimentos sobrenaturais, a fazer lembrar os fenómenos celestais do séc. XVI (Nuremberga, em 1561 e Basileia, cinco anos depois, em 1566), que para sempre ficaram marcados no imaginário popular. É, assim, “A Grande Batalha da Gardunha” que vai inspirar a festa do Ciclo “12 em Rede” na Aldeia Histórica de Castelo Novo, de 26 a 28 de julho.

O Ciclo “12 em Rede – Aldeias em Festa” chega, de 26 a 28 de julho, à Aldeia Histórica de Castelo Novo, magnífico anfiteatro medieval em plena Serra da Gardunha. Tendo como mote “A Grande Batalha da Gardunha”, Castelo Novo vai ser palco de momentos de grande festa e animação, com várias atividades criadas em torno da lenda dos avistamentos extraterrestres da Serra da Gardunha.

Concertos de Música Antiga, provas de vinhos, oficinas gastronómicas e visitas guiadas são apenas algumas das sugestões da festa para os habitantes e visitantes de Castelo Novo, que no fim-de-semana de 26 a 28 de julho vão viver emoções inesquecíveis naquela Aldeia Histórica. O evento é de entrada gratuita, sendo que todos os concertos e atividades são de reserva obrigatória.

Durante a festa será apresentada, por exemplo, uma recriação teatral de “A Grande Batalha da Gardunha”, na sexta-feira, 26 de julho, pelas 22h, no Largo do Pelourinho de Castelo Novo, e um concerto encenado sobre “Os Hábitos de D. João V”, que decorre pelas 22h30 Igreja Matriz de Castelo Novo, no sábado, 27 de julho. Nesse fim-de-semana, os mais pequenos podem aproveitar para descobrir o ateliê Histórias Criativas, um projeto lúdico-educativo criado pela Rede das Aldeias Históricas de Portugal em Castelo Novo, onde, além de workshops, haverá também tempo para a hora do conto.

A festa “A Grande Batalha da Gardunha” é uma excelente oportunidade para descobrir a magnífica Aldeia Histórica de Castelo Novo, assim como as suas tradições, produtos regionais e as suas gentes, que também participarão nos vários momentos do evento.

Este evento é promovido pela Associação de Desenvolvimento Turístico Aldeias Históricas de Portugal, numa organização do Município do Fundão, Junta de Freguesia de Castelo Novo, Associações e agentes económicos locais. Uma iniciativa apoiada pelo Centro 2020, Portugal 2020 e Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, através do Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos (PROVERE).