Este fim de semana na Guarda celebra-se o vinho

A cidade “mais alta” de Portugal volta a celebrar o verão. A segunda edição do Guarda Wine Fest vai realizar-se de 14 a 16 de julho, na emblemática Alameda de Santo André, na cidade da Guarda, com muita música, gastronomia e novidades dos produtores de vinho da Beira Interior, do Douro e do Dão.

O evento de promoção de vinhos e do território, de entrada livre, é organizado pelo Município da Guarda e pela Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI) e vai reunir mais de 50 produtores de vinho da Beira Interior, do Douro e do Dão. As três Denominações de Origem – DO – convivem no distrito da Guarda e encontram-se na base de muitos dos mais entusiasmantes vinhos portugueses, que vão estar à prova no certame.

A par, o público é convidado a aprofundar o conhecimento sobre o mundo vinícola através das “Conversas sobre Vinho” guiadas por três especialistas: Rodolfo Tristão, Tiago Macena e Tiago Marques. “Vinhos de Verão do Distrito da Guarda” é o tema da primeira sessão a realizar por Tiago Macena, enólogo, no dia 14 de julho, às 19h30.

No dia 15 serão promovidas duas conversas com Rodolfo Tristão, Sommelier e Crítico de Vinhos, uma às 17h30, focada no “Dão, o field blend de clássicos e descoberta dos monovarietais”, e outra, às 19h30, centrada no tema “Douro, Brancos de altitude e tintos elegantes para dias quentes”.

No terceiro e último dia, 16 de julhoserá organizada a sessão “Beira Interior – Diversidade e Terroir”, às 17h15, com Tiago Marques, Formador WSET. A finalizar, às 21h00, o público será desafiado a refletir sobre a sustentabilidade na sessão «Wine Lees – a economia circular no setor vitivinícola – reutilização dos subprodutos as “borras”», guiada por Mariana Saavedra Silva, Carlos Pinto, Marcelo Sequeira, José Lemos e Estevan Carballo.

A gastronomia também será cabeça de cartaz ao longo destes três dias. Além de contar com três espaços de restauração em funcionamento durante o evento, com propostas desenvolvidas para apresentar a harmonização da gastronomia com o vinho, o Guarda Wine Fest vai contar com a participação de dois conceituados chefes de cozinha, que irão protagonizar sessões de showcooking. No dia 15 de julho, às 18h30, será organizado um Showcooking com o Chefe Hernâni Ermida, Consultor e presença habitual em programas de televisão, e no dia 16, pelas 19h30, uma sessão com o Chefe Paulo Cardoso, Formador no IGEP e no Instituto de Gouveia e na Escola Profissional.

Animação e muita música não vão faltar. O primeiro concerto será com Luís Serra – Musical Sensations, às 17h30, com Luis Serra, no saxofone, seguido pela atuação de The Lucky Duckies, às 21h30. Mais tarde, a partir das 23h00, o DJ Pedro Simões, da RFM, anima o evento com a Wine Party. No dia 15 de julho a Moustache Brass Band atua às 15h30 e, às 16h30, terá lugar a receção às Confrarias Báquicas, Gastronómicas e Enogastronómicas pelo presidente da Câmara nos Paços do Concelho, com posterior desfile até à Praça Luís de Camões e passagem pelo Guarda Wine Fest.

Num registo intimista, Jéssica Pina – nome que integra o Guarda In Jazz, também a decorrer por estes dias na mais alta cidade do país – subirá ao palco às 21h30, na voz e no trompete, acompanhada por Giovanni Barbieri, no teclado, e Eron Gabriel, na bateria.

A Wine Party voltará a animar a Alameda de Santo André, a partir das 23h00, novamente com o DJ Pedro Simões, da RFM. No último dia, 16 de julho, atuarão os Luis Serra – Musical Sensations, às 16h00, com Luis Serra, no saxofone, e Alberto Rodrigues, ao piano secundados por SOLARIS com o Grupo de Cantares da Arrifana, também integrado no Guarda in Jazz, às 18h00, com João Vaz Pinto, no saxofone, Aurélien Viera Lino, no piano, Pedro Teixeira, baixo, e André Mota, na bateria.

O programa integra ainda a visita de 12 Sommeliers nacionais ao evento e um tour pela região da Beira Interior, com objetivo de proporcionar negócios e promover os vinhos regionais juntos a este grupo de influenciadores.

A abertura do evento será realizada no dia 14 de julho às 18h00 com a presença do secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda, do presidente da CM da Guarda, Sérgio Costa acompanhado por Rodolfo Baldaia de Queirós, presidente da Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior, Arlindo Cunha, presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Dão, e de Gilberto Igrejas, presidente do IVDP – Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, a par de outras personalidades.

O Guarda Wine Fest terá entrada livre, ficando a participação nas atividades do programa sujeita aos lugares disponíveis. As provas de vinho nos diferentes expositores só serão possíveis com a aquisição do copo oficial de provas. Os produtores presentes que o pretendam também poderão vender produtos aos visitantes.

Horário do evento: dia 14 das 18h às 24h, dia 15 das 17h às 24h e dia 16 das 17h às 22h.

Os espaços de restauração abrem às 12h.

PROGRAMA

14 de julho

17h30 Música

Luis Serra – Musical Sensations

18h00 Abertura do Evento

19h30 Conversas sobre o Vinho

Vinhos de Verão do Distrito da Guarda

Tiago Macena, Enólogo

21h30 Música

The Lucky Duckies

23h00 Wine Party

DJ Pedro Simões, RFM

15 de julho

15h30 Música

Moustache Brass Band

16h30 Receção a Confrarias Báquicas, Gastronómicas e Enogastronómicas

pelo presidente da Câmara nos Paços do Concelho, com desfile até à

Praça Luis de Camões e passagem pelo Guarda Wine Fest

17h30 Conversas sobre o Vinho

Dão, o field blend de clássicos e descoberta dos monovarietais

Rodolfo Tristão, Sommelier e Crítico de Vinhos

18h30 Showcooking

Chefe Hernâni Ermida

Consultor e presença habitual em programas de televisão

19h30 Conversas sobre o Vinho

Douro, Brancos de altitude e tintos elegantes para dias quentes

Rodolfo Tristão, Sommelier e Crítico de Vinhos

21h30 Guarda In Jazz

Jéssica Pina

Jéssica Pina – Trompete

Giovanni Barbieri – Teclado

Eron Gabriel – Bateria

23h00 Wine Party

DJ Pedro Simões, RFM

16 de julho

16h00 Música

Luis Serra – Musical Sensations

Luis Serra – Saxofone

Alberto Rodrigues – Piano

17h15 Conversas sobre o Vinho

Beira Interior – Diversidade e Terroir

Tiago Marques, Formador WSET

18h00 Guarda In Jazz

SOLARIS com Grupo de Cantares da Arrifana

João Vaz Pinto – Saxofone

Aurélien Viera Lino – Piano

Pedro Teixeira – Baixo

André Mota – Bateria

19h30 Showcooking

Chefe Paulo Cardoso

Formador no IGEP, Instituto de Gouveia, Escola Profissional

21h00 Wine Lees

Economia circular no sector vitivinícola – reutilização dos subprodutos as “borras”

Mariana Saavedra Silva, Carlos Pinto, Marcelo Sequeira, José Lemos, Estevan Carballo