Este fim-de-semana há gigantones no Pinhal Novo

De 5 a 7 de julho entre as artes e expressões mais contemporâneas do teatro, música e da dança, está de regresso às ruas do Pinhal Novo mais uma edição do Festival Internacional de Gigantes.

Promovido pela Câmara Municipal de Palmela e com lugar de destaque no cartaz cultural da região e do país, este festival temático pretende divulgar a arte dos gigantones, reunindo a cultura tradicional com a contemporânea.

Gigantones, cabeçudos, zés-pereiras e outras figuras vão fazer parte do Festival Internacional de Gigantes, com a garantia de muita animação. Estão previstos espetáculos de teatro, música, circo, além das várias atividades dedicadas ao público infantil e ainda uma mostra de artesanato alusivo ao festival que estará espalhado pelas ruas de Palmela.

Do cartaz destaca-se o grupo de música árabe “Al-Bashirah”, composto por artistas de Marrocos e da Síria, e o espetáculo espanhol “Papers”. Ainda a nova produção da Companhia PIA, “O2 OXIGEN”, uma atuação luso-chinesa do Teatro Físico e das Formas Animadas.

Pode consultar o programa completo aqui.