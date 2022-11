Este fim de semana festeja-se o espumante em Melgaço

Começou a contagem decrescente para a 8ª edição da Festa do Espumante de Melgaço, que será realizada naquele município de 25 a 27 de novembro. O cartaz promete uma celebração a preceito, tendo os produtores de Alvarinho como protagonistas centrais, aos que se juntam outros artífices de produtos regionais.

Nos últimos anos, a espumantização da casta Alvarinho tem apresentado resultados francamente encorajadores, pelo que os produtores da subregião têm apostado forte na elaboração de vinhos dessa tipologia, com diferentes tempos de estágio e respetivos graus de complexidade. A Festa do Espumante foi o evento criado pelo Município de Melgaço para sublinhar essa tendência, aportando ao lançamento e apresentação anuais de espumantes um conjunto diversificado de outras atividades.

Nesta edição, em sessões de show cooking, os chefes Chakall (Cozinha Divina), Hugo Freitas Araújo (Solar dos Presuntos, Lisboa) e António Loureiro (A Cozinha por António Loureiro, Guimarães, *Michelin) vão confecionar propostas gastronómicas pensadas para a harmonização com espumantes da casta Alvarinho. Já Manuel Moreira, sommelier e provador da Revista de Vinhos, conduzirá diariamente provas comentadas que ajudarão a decifrar os segredos e as virtudes da espumantização da casta estrela da subregião.

A Real Confraria do Vinho Alvarinho fará a habitual saudação ao Alvarinho de Monção e Melgaço e as noites de sexta-feira e sábado terão animação musical que promete: dia 25, Paulo Jorge Pires (piano e voz) e o DJ Tata; dia 26, o trio Bruno Pereira (guitarra e voz), Andrea Domingos (voz) e Roberto Martins (baixo), antes da atuação do DJ Pedro Simões (RFM).

A Festa do Espumante de Melgaço decorre dias 25 (sexta-feira, 11:00-02:00), 26 (sábado, 12:00-02:00) e 27 de novembro (domingo, 12:00-18:00) no Largo do Mercado, com entrada livre. É uma organização do Município local com produção Essência – Comunicação e Eventos.