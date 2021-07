Este fim de semana em Tomar

O Cavalo Amarelo irá atuar ao vivo no dia 17 de julho em Tomar nos Jardins do Mouchão pelas 22h00 numa iniciativa promovida pelo Município de Tomar intitulada “Tomar Cultura Viva 2021“

A banda de Tomar encontra-se a gravar o primeiro álbum e acabou de lançar o seu primeiro single, “Segredo”, que certamente irá estar em destaque no alinhamento de canções a apresentar pela banda neste reencontro com o público da sua cidade.

O Tomar Cultura Viva 2021 resulta, mais uma vez, de uma organização do Município de Tomar, a que se juntam as empresas e agentes culturais que, no concelho, operam na área da cultura/entretenimento, numa união de esforços para, em conjunto, criarem um programa de animação, diversificado e abrangente, unicamente com projetos artísticos do concelho.

Esta iniciativa assume dois grandes objetivos: dotar a cidade de um programa cultural e de entretenimento, que possa potenciar a qualidade de vida dos munícipes, bem como como fortalecer os pontos de interesse ao nível da animação turística e da promoção das atividades ligadas ao comércio e à restauracão; e abrir portas a que uma parte muitíssimo significativa dos agentes culturais locais possam desenvolver algum trabalho, permitindo-lhes assim mitigar, um pouco, as consequências devastadoras que a pandemia lhes tem vindo a impor, no que respeita ao desenvolvimento da sua atividade profissional.