Este fim de semana em Lisboa descubra a Essência do Vinho

À 23ª edição, o Encontro com Vinhos, que a Revista de Vinhos promove desde 1999 em Lisboa, assume uma nova assinatura: Essência do Vinho – Lisboa. Passa assim a integrar o circuito nacional de “a principal experiência do vinho em Portugal”, que há muito tem modelos de sucesso no Porto (Palácio da Bolsa, desde 2004) e na Madeira (Funchal, desde 2012).

“É a consequência lógica do nosso trajeto”, começa por referir Nuno Guedes Vaz Pires, fundador da Essência do Vinho e diretor da Revista de Vinhos. “A partir do momento em que assumimos a Revista de Vinhos, em 2017, tínhamos este objetivo em mente e a enorme recetividade que obtivemos em 2021, a mais bem-sucedida edição em número de visitantes e mediatismo alcançado, demonstra a apetência dos visitantes e dos profissionais ao que aportamos de novo”, sublinha.

De 22 a 24 de outubro, o Centro de Congressos de Lisboa, na Junqueira, será o palco de uma nova edição que congrega as diferentes realidades e tendências do mundo do vinho.

“Este é um evento exclusivamente de vinho. Ano após ano, temos mais expositores e marcas connosco, que acreditam no nosso trabalho. É ainda o único evento de vinhos em Lisboa que promove uma programação tão diversificada e intensa. O ecletismo da nossa programação diária é diferenciador. Fazemos um blend entre grandes nomes e projetamos novos protagonistas, mostramos muito do que de melhor é feito em Portugal mas sem nos isolarmos do resto do mundo, pelo que temos igualmente provas com grandes exemplares internacionais. Reforçamos a promoção nos Media tradicionais e no digital, incluindo nas redes sociais, porque o rejuvenescimento de públicos e a atração de mais profissionais são prioridades. Estamos prontos para continuar a fazer deste evento a bússola do vinho em Lisboa”, enfatiza Nuno Guedes Vaz Pires.

A programação diária inclui provas comentadas pelos provadores da Revista de Vinhos e da brasileira Gula, a par de produtores e enólogos convidados. Nas Conversas com Sommeliers serão abordados estilos e tipologias de vinhos de um modo particularmente informal e descomplicado. Nas sessões Taste Drive, as equipas da Revista de Vinhos e da Gula confrontam dois vinhos, deixando ao público participante a decisão de votar no grande vencedor de cada duelo.

Na área “Mundo Natural” estarão presentes duas dezenas de produtores que interpretam o vinho à luz da chamada “intervenção mínima”, seguindo muitos deles abordagens biodinâmicas, o que contribui para a diversidade do cartaz.

Regiões, castas e colheitas de Portugal e ainda Champagne, Borgonha, Rioja e Eslovénia

Do carácter do granito e da altitude da Beira Interior ao nervo dos vinhos atlânticos de Lisboa; dos diferentes perfis dos Vinhos Verdes à capacidade camaleónica da Baga na Bairrada; das castas menos óbvias do Dão ao património de vinhas velhas de Trás-os-Montes. Boa parte da diversidade das regiões portuguesas será tema de provas comentadas que reúnem vinhos emblemáticos, novos atores, colheitas antigas e lançamentos recém-chegados ao mercado.

Provas verticais da Casa da Passarella e do projeto Caminhos Cruzados, novidades da regressada Quinta do Cardo e da Herdade Aldeia de Cima, Vinhos do Porto da família Symington e de investidores brasileiros em Portugal – Menin, Juliana Kelmann, Qalt e Textura – estarão também em foco.

No capítulo internacional, realce para a vinda a Lisboa de Marjan Simcic, produtor de notáveis vinhos da Eslovénia, da região de Goriška Brda. Por falar em vinhos de “terroir”, soma-se uma prova com produtores de nicho da Borgonha, como Camille Giroud, Domaine Pavelot, Marc Roy, Marchand-Tawse, Lavantureux e Taupenot-Merme. Da vizinha Espanha chegam os Remírez de Ganuza, dos nomes que mais contribui para a notoriedade da Rioja. E porque Champagne é sempre uma região de perdição haverá ainda uma prova de maisons de referência representadas no nosso país.

Durante o evento, a TAP vai também apresentar a nova carta de vinhos a bordo dos voos de médio e longo curso, resultado de um processo de seleção para o qual foram convidados os provadores da Revista de Vinhos e da revista Gula, através da parceria estabelecida com a companhia aérea no âmbito da TAP Wine Experience.

À 23ª edição, o Encontro com Vinhos, que a Revista de Vinhos promove desde 1999 em Lisboa, assume uma nova assinatura: Essência do Vinho – Lisboa. Passa assim a integrar o circuito nacional de “a principal experiência do vinho em Portugal”, que há muito tem modelos de sucesso no Porto (Palácio da Bolsa, desde 2004) e na Madeira (Funchal, desde 2012).

“É a consequência lógica do nosso trajeto”, começa por referir Nuno Guedes Vaz Pires, fundador da Essência do Vinho e diretor da Revista de Vinhos. “A partir do momento em que assumimos a Revista de Vinhos, em 2017, tínhamos este objetivo em mente e a enorme recetividade que obtivemos em 2021, a mais bem-sucedida edição em número de visitantes e mediatismo alcançado, demonstra a apetência dos visitantes e dos profissionais ao que aportamos de novo”, sublinha.

De 22 a 24 de outubro, o Centro de Congressos de Lisboa, na Junqueira, será o palco de uma nova edição que congrega as diferentes realidades e tendências do mundo do vinho.

“Este é um evento exclusivamente de vinho. Ano após ano, temos mais expositores e marcas connosco, que acreditam no nosso trabalho. É ainda o único evento de vinhos em Lisboa que promove uma programação tão diversificada e intensa. O ecletismo da nossa programação diária é diferenciador. Fazemos um blend entre grandes nomes e projetamos novos protagonistas, mostramos muito do que de melhor é feito em Portugal mas sem nos isolarmos do resto do mundo, pelo que temos igualmente provas com grandes exemplares internacionais. Reforçamos a promoção nos Media tradicionais e no digital, incluindo nas redes sociais, porque o rejuvenescimento de públicos e a atração de mais profissionais são prioridades. Estamos prontos para continuar a fazer deste evento a bússola do vinho em Lisboa”, enfatiza Nuno Guedes Vaz Pires.

A programação diária inclui provas comentadas pelos provadores da Revista de Vinhos e da brasileira Gula, a par de produtores e enólogos convidados. Nas Conversas com Sommeliers serão abordados estilos e tipologias de vinhos de um modo particularmente informal e descomplicado. Nas sessões Taste Drive, as equipas da Revista de Vinhos e da Gula confrontam dois vinhos, deixando ao público participante a decisão de votar no grande vencedor de cada duelo.

Na área “Mundo Natural” estarão presentes duas dezenas de produtores que interpretam o vinho à luz da chamada “intervenção mínima”, seguindo muitos deles abordagens biodinâmicas, o que contribui para a diversidade do cartaz.

Regiões, castas e colheitas de Portugal e ainda Champagne, Borgonha, Rioja e Eslovénia

Do carácter do granito e da altitude da Beira Interior ao nervo dos vinhos atlânticos de Lisboa; dos diferentes perfis dos Vinhos Verdes à capacidade camaleónica da Baga na Bairrada; das castas menos óbvias do Dão ao património de vinhas velhas de Trás-os-Montes. Boa parte da diversidade das regiões portuguesas será tema de provas comentadas que reúnem vinhos emblemáticos, novos atores, colheitas antigas e lançamentos recém-chegados ao mercado.

Provas verticais da Casa da Passarella e do projeto Caminhos Cruzados, novidades da regressada Quinta do Cardo e da Herdade Aldeia de Cima, Vinhos do Porto da família Symington e de investidores brasileiros em Portugal – Menin, Juliana Kelmann, Qalt e Textura – estarão também em foco.

No capítulo internacional, realce para a vinda a Lisboa de Marjan Simcic, produtor de notáveis vinhos da Eslovénia, da região de Goriška Brda. Por falar em vinhos de “terroir”, soma-se uma prova com produtores de nicho da Borgonha, como Camille Giroud, Domaine Pavelot, Marc Roy, Marchand-Tawse, Lavantureux e Taupenot-Merme. Da vizinha Espanha chegam os Remírez de Ganuza, dos nomes que mais contribui para a notoriedade da Rioja. E porque Champagne é sempre uma região de perdição haverá ainda uma prova de maisons de referência representadas no nosso país.

Durante o evento, a TAP vai também apresentar a nova carta de vinhos a bordo dos voos de médio e longo curso, resultado de um processo de seleção para o qual foram convidados os provadores da Revista de Vinhos e da revista Gula, através da parceria estabelecida com a companhia aérea no âmbito da TAP Wine Experience.

E para uma pausa durante o evento estarão em funcionamento permanente os espaços de restauração Boutique do Chocolate, Fromagerie Maítre Renard, Ginga d’Óbidos, Ostras sobre Rodas, Sabor Serrano e Varofumeiro.

Essência do Vinho – Lisboa, o Encontro da Revista de Vinhos, realiza-se dias 22 e 23 de outubro, das 15:00 às 21:00; em 24 de outubro, segunda-feira, o dia reservado aos profissionais, o evento está disponível das 11:00 às 18:00.

Os bilhetes custam 10,00€ e incluem copo de provas Riedel em campanha promocional online e quando adquiridos até dia 15 de outubro. A partir dessa data, o valor será de 15,00€. Na compra de uma prova comentada está incluída a entrada no evento.

As informações detalhadas e aquisição de ingressos estão disponíveis online, em www.essenciadovinho.com