Este fim de semana em Aveiro começa a Feira do Livro

A Feira do Livro de Aveiro, que se realiza há 47 anos, abre na sexta-feira com a presença de 150 editoras nacionais e sete livreiros, informou a Câmara de Aveiro, que organiza o certame.

“Com um programa constituído por lançamentos de livros, conversas com escritores e cantores, tertúlias e animação, a Câmara Municipal de Aveiro procura realizar um evento literário de referência nacional”, assume em nota de imprensa.

A 47.ª edição da Feira do Livro de Aveiro vai decorrer na envolvente do edifício ATLAS Aveiro (Biblioteca Municipal), será inaugurada esta sexta-feira pelo presidente da autarquia, Ribau Esteves, e manter-se-á aberta até ao dia 4 de junho.

“Este ano a câmara reitera a aposta numa edição novamente ao ar livre e que se vai desenrolar na envolvente ao ATLAS Aveiro, onde o público poderá encontrar algumas das últimas novidades da literatura e o célebre Livro do Dia, bem como o Espaço Autores, com momentos privilegiados para poder conversar com os seus autores favoritos ou descobrir novos talentos literários”, descreve na nota de imprensa.

No primeiro dia, o destaque do programa vai para o “Momento de Poesia”, marcado para as 21:30 no Espaço Autores – ATLAS Aveiro, com a participação da autora do livro “O Manifesto pelos Leitores de Poesia”.

Destaque para a presença de autores e cantores como Filipe Miranda, José Fanha e Alberto Manguel e Miguel Ângelo, no sábado, e de Saphir Cristal e Álvaro Laborinho Lúcio, no domingo.

No dia 27 marcam presença na Feira do Livro Hélio Loureiro, Alberto Miranda, Itamar Vieira Júnior, José Rodrigues dos Santos e Samuel Úria, enquanto no dia seguinte estarão Tanya Ruivo e João Pinto Coelho.

Já em junho, no dia 03 está anunciada a presença de Márcia, enquanto no dia 04 participam Rui Vilhena, Hugo Sampaio, MG Ferry e Luís Corte-Real.

“Num processo contínuo de crescimento, a Feira contará com a presença de 150 editoras nacionais e sete livreiros, incluindo livreiros aveirenses, e apresenta um programa de animação cultural diversificada, com atividades para todos os gostos e para todas as idades, e muitos momentos musicais protagonizados por agentes locais, numa clara aposta no apoio ao setor cultural local”, refere ainda a Câmara de Aveiro.