Este fim de semana é em Melgaço

Diversos produtores de alvarinho e fumeiro da sub-região Monção Melgaço voltam a reunir-se, entre os dias 28 e 30 de abril, no Largo da Feira, em Melgaço, na Festa do Alvarinho e do Fumeiro. Restauração, provas comentadas, showcooking, degustações, arruada com Grupo Gaiteiros do Rio Mouro, Encontro de Ranchos e música ao vivo voltarão a atrair público de diversos pontos do território nacional, bem como público de Espanha, nomeadamente da região vizinha da Galiza.

O evento abre portas ao público no dia 28 de abril, sexta-feira, às 10h, com degustação e venda do melhor que a região tem para oferecer. A abertura oficial do evento será realizada pelas 17h30, por Manoel Batista, presidente da Câmara Municipal de Melgaço, acompanhado por diversas individualidades nacionais e pela Real Confraria do Vinho Alvarinho.

O Mel, o Salpicão, o Presunto e a Broa de Melgaço serão os protagonistas da manhã dessa sexta-feira no concurso que será organizado às 11h. Os vencedores serão conhecidos nessa tarde, às 15h30, na entrega dos prémios do certame.

O Alvarinho estará em foco nas diversas Conversas sobre o Vinho que serão conduzidas por Manuel Moreira, Sommelier da Revista de Vinhos. A primeira, “A criatividade e inovação no Alvarinho”, está agendada para dia 28, às 19h30; a segunda “Alvarinhos com idade, um prazer sublime” acontece no dia 29 de abril, às 19h; e a terceira, “Alvarinho, o cheiro e sabor da originalidade” será no dia 30, no mesmo horário (19h).

Os chefes de cozinha voltam a subir ao palco nesta edição da Festa do Alvarinho e Fumeiro de Melgaço. A criatividade de Hernâni Ermida e Hélio Loureiro cativará certamente o público nos Showcookings & Harmonização do primeiro e do segundo dias respetivamente, 28 e 29 de abril, às 16h. O chefe Vítor Matos criará um momento único de interação na sessão do último dia, 30 de abril, pelas 14h30.

A animação será rija ao longo dos três dias.

Na sexta-feira, dia 28, a Banda Remember inicia a atuação a partir das 22h, seguida pela animação musical com Berto Boss & Vocalista, encerrando a animação às 4h. No sábado, dia 29, a animação musical terá início com a Charanga Os JALÁTICOS, a partir das 15h, depois atuará Paulo Baixinho e Banda, às 22h00, finalizando Pedro Simões, a partir das 24h e até às 3h. O evento termina pelas 4h da madrugada.

A Arruada com o Grupo Gaiteiros do Rio Mouro dá início às festividades no domingo, às 10h, assumindo Zé Amaro a animação musical da tarde, a partir das 15h30. Às 17h30 começa o Encontro de Ranchos, seguido pela animação musical com Os Conquistadores dos Bombos, pelas 18h30. O evento encerra às 21h.

A Festa do Alvarinho e do Fumeiro de Melgaço é organizada pelo Município de Melgaço com co-produção da Essência, Co. O evento tem entrada livre, será realizado a partir das 10h e encerrará na sexta e no sábado, dias 28 e 29 de abril, às 4h, e domingo, dia 30, às 21h.