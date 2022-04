Este fim-de-semana abre o Pestana Douro Riverside

Uma fábrica do século XIX que produziu sabonetes e velas foi reconvertida num hotel junto ao Rio Douro, no Porto, que vai ser inaugurado este domingo após um investimento de 20 milhões de euros, anunciou o grupo Pestana.

“A abertura do Pestana Douro Riverside acrescenta uma nova referência em lazer e para reuniões corporate à oferta que o Pestana Hotel Group já detém na cidade do Porto. A deslumbrante vista do Rio Douro invade o hotel a partir das varandas dos quartos, da piscina exterior, do bar e restaurante e até das salas de reuniões. Este é um hotel com características únicas na sua localização e no valor histórico da sua arquitetura industrial, disse à agência Lusa o responsável do Pestana Hotel Group.

O edifício reconvertido da antiga fábrica da CUF (Companhia União Fabril), do século XIX, que produziu sabonetes e velas foi reconvertido num hotel com 165 quartos suites, distribuídos em oito pisos temáticos, todos alusivos à botânica.

A lavanda, jasmim, flor de laranjeira, rosa, flor de cerejeira, camomila, gerânio e o lírio são alguns dos aromas em destaque na unidade hoteleira que teve um investimento na ordem dos “20 milhões de euros”.

A abertura do Pestana Douro Riverside foi adiada até agora devido à pandemia e abre domingo ao público.

O projeto de arquitetura, que manteve intacta a alta chaminé de tijolo, que fica na receção do hotel, apresenta um terraço com uma piscina infinita e Spa com salas de massagem, um bar pensado para festas temáticas, um restaurante ” com produtos portugueses e técnicas tradicionais, e está a quatro quilómetros de distância do centro do Porto.

O público-alvo são as família, mas as várias salas de reuniões polivalentes permitem a acomodação de clientes corporate (empresarial) e sociais, explica fonte oficial do grupo.

O grupo Pestana tem e gere cerca de 100 hotéis em Portugal e no estrangeiro (16 países). Na hotelaria, o seu principal negócio, opera com quatro marcas: Pestana Hotels & Resorts, Pestana Collection Hotels, Pestana Pousadas de Portugal e Pestana CR7 Lifestyle Hotels.