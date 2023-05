Este fabuloso hotel não aceita reservas e só há uma forma de ficar lá hospedado

A American Airlines inaugurou recentemente o Skyview 6, um novo hotel com 600 quartos perto do Aeroporto Internacional de Dallas, nos EUA. O espaço é deslumbrante, mas infelizmente não aceita reservas.

Com um bar de 7 mil m2 com um pátio arejado, um enorme lago que serve de piscina, um grande ginásio, bicicletas gratuitas e espelhos de casa de banho com Bluetooth, o hotel foi projetado para impressionar.

No entanto, este espetacular hotel tem um senão: não lhe vai ser possível reservar quarto para uma estadia.

O Skyview 6 foi construído exclusivamente para os funcionários da companhia de aviação norte-americana American Airlines — dezenas de milhares de pilotos, comissários de bordo e outros trabalhadores, que recebem periodicamente formação no campus de treino da empresa, junto ao Aeroporto de Dallas.

Para conceber o novo local de acolhimento dos funcionários em formação, a American Airlines procurou as opiniões dos próprios funcionários e dos seus passageiros frequentes, incluindo comissários de bordo e pilotos, atuais e reformados, para decidir o que era essencial ter no hotel — e o que evitar.

Os quartos de hóspedes têm cortinas blackout magnéticas (desenhadas para não deixar escapar um fiozinho de luz), grandes cofres eletrónicos e um placard de cortiça para afixar os materiais de treino.

As casas de banho têm espelhos com Bluetooth (sim, os espelhos dão música), relógio digital embutido e uma luz sob a banca que se acende quando se entra — um gesto especial para hóspedes que, de tanto viajar, muitas vezes não sabem bem onde estão quando acordam.