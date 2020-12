Este é o videojogo do ano de 2020

“Last of Us 2”, da Naughty Dog, ganhou o prémio do jogo do ano em 2020 nos Game Awards. O jogo de aventura e horror levou para casa seis prémios em diferentes categorias.

A sétima gala de entrega de prémios foi transmitida ao vivo a partir de Los Angeles, Londres e Tóquio. Este ano, a cerimónia não teve direito a público devido à pandemia do novo coronavírus. O tão aguardado troféu do melhor jogo foi entregue por Christopher Nolan. A votação na distinção da categoria foi dividida entre os júris e os fãs.

“Depois de um ano cheio de jogos brilhantes é uma honra imensa ganhar. Parabéns à equipa, elenco, a todos os parceiros da PlayStation e mais além”, lê-se na publicação da conta do Twitter da Naughty Dog, empresa norte-americana responsável pela criação do videojogo. “Last of Us 2” ganhou ainda as categorias de melhor narrativa, direção, design de áudio e jogo de aventura-ação.

A atriz Laura Bailey que interpreta a personagem do jogo, Abby, arrecadou o prémio de melhor atuação. “Ter sido capaz de interpretar uma personagem tão fantasticamente desafiante que através da sua história permite ao jogador encontrar o perdão e a empatia é algo pelo qual ficarei eternamente grata”, confessa.

O melhor jogo de telemóvel e de multiplayer foi atribuído ao “Among us” e o “Animal Crossing” foi considerado o melhor jogo para a família.