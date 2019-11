Este é o único restaurante do centro de Portugal com estrela Michelin

O restaurante Mesa de Lemos, na Quinta de Lemos, Silgueiros, Viseu, que recebeu a sua primeira Estrela Michelin. Esta é a segunda vez que um restaurante da região Centro de Portugal integra a lista exclusiva do Guia Michelin, incluindo-se assim entre os melhores do mundo.

A apresentação do Guia Michelin Espanha & Portugal 2020, com os restaurantes distinguidos na Península Ibérica, ocorreu esta quarta-feira, em Sevilha.

O Mesa de Lemos, cuja cozinha é dirigida pelo chef Diogo Rocha, é uma das novidades da restrita seleção da equipa de inspetores Michelin. Na edição deste ano, apenas 27 restaurantes portugueses mereceram este privilégio: 10 na Região de Lisboa, 7 no Porto e Norte, 7 no Algarve, 2 na Madeira e um no Centro de Portugal.

“Foi com grande satisfação, e também com sentimento de justiça, que recebemos a informação de que o Mesa de Lemos foi agraciado com uma estrela Michelin. O chef Diogo Rocha há muito que merecia ombrear entre os melhores. A estrela agora conquistada, apesar de tardia, representa a consolidação de um trabalho incansável de defesa da gastronomia do Centro de Portugal”, sublinha Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal.

“A gastronomia é uma das apostas em que o Centro de Portugal tem vindo a superar-se. Espero que esta conquista do Mesa de Lemos, que demonstra a mais-valia de se tratar com requinte os produtos regionais, aliando a tradição à modernidade, constitua um exemplo a seguir por outros restaurantes do Centro de Portugal. Os meus sinceros parabéns ao Diogo Rocha e à Mesa de Lemos”, acrescenta.