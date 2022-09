Este é o topo de gama do Citroën Ami

A Citroën disponibiliza a partir desta semana o novo My Ami Tonic. Posicionado no topo da gama, o My Ami Tonic surge numa energética combinação de cores de cáqui e amarelo limão, que lhe dão um visual vitaminado e desportivo.

O Ami continua a aprofundar a personalização que propõe aos utilizadores e surge nesta versão com um conjunto de equipamentos acessórios muito completo, para criar um veículo particularmente expressivo.

O My Ami Tonic vem expandir a gama Ami, que já atraiu mais de 23.500 clientes nos mercados onde é comercializado por um preço inferior a nove mil euros.