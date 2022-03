Este é o novo governo de António Costa

O Presidente da República aceitou a lista de 17 ministros proposta por António Costa para o XXIII Governo.

De acordo com uma nota publicada no portal da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa “recebeu do primeiro-ministro indigitado” esta proposta de nomeação de ministros, que “será oportunamente complementada com os secretários de Estado”.

“A nomeação e posse do XXIII Governo Constitucional está prevista para a próxima semana, em data a confirmar depois da publicação do mapa oficial das eleições e da primeira reunião da Assembleia da República”, lê-se na mesma nota.

A lista de nomes propostos por António Costa para ministros do XXIII Governo Constitucional, à qual o chefe de Estado “deu o seu assentimento”, é a seguinte:

Primeiro-ministro

António Costa

Ministra da Presidência

Mariana Vieira da Silva

Ministro dos Negócios Estrangeiros

João Gomes Cravinho

Ministra da Defesa Nacional

Maria Helena Chaves Carreiras

Ministro da Administração Interna

José Luís Carneiro

Ministra da Justiça

Catarina Sarmento e Castro

Ministro das Finanças

Fernando Medina

Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares

Ana Catarina Mendes

Ministro da Economia e do Mar

António Costa Silva

Ministro da Cultura

Pedro Adão e Silva

Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Elvira Fortunato

Ministro da Educação

João Marques da Costa

Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Ana Mendes Godinho

Ministra da Saúde

Marta Temido

Ministro do Ambiente e da Ação Climática

Duarte Cordeiro

Ministro das Infraestruturas e da Habitação

Pedro Nuno Santos

Ministra da Coesão Territorial

Ana Abrunhosa

Ministra da Agricultura e da Alimentação

Maria do Céu Antunes