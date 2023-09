Este é o novo governo da Madeira. Muito parecido com o anterior

O novo Governo da Madeira (PSD/CDS-PP), chefiado pelo social-democrata Miguel Albuquerque, terá oito secretarias regionais, menos duas do que o anterior, sendo reconduzidos seis dos seus titulares, disse à Lusa fonte da Presidência do executivo.

Segundo a mesma fonte, Miguel Albuquerque mantém na sua estrutura governativa os titulares das pastas das Finanças (Rogério Gouveia), dos Equipamentos e Infraestruturas (José Pedro Fino), do Turismo e Cultura (Eduardo Jesus), e da Saúde e Proteção Civil (Pedro Ramos).

Jorge Carvalho também continua com as pastas da Educação e Ciência, quando no anterior governo tinha ainda a Tecnologia.

O centrista Rui Barreto, que foi número dois na candidatura da coligação Somos Madeira nas eleições do passado domingo, mantém-se com a tutela da Economia, a que acrescem o Mar e Pescas. Estas duas áreas estiveram nos últimos quatro anos com Teófilo Cunha (CDS-PP), que não integra este executivo.

Rafaela Fernandes, atual presidente do Serviço Regional de Saúde (Sesaram), estreia-se em funções governativas e passa a ser a secretária regional da Agricultura e Ambiente.

Ana Sousa, antiga diretora do Departamento de Inclusão da Pessoa com Deficiência da Madeira, também vai integrar o elenco governativo na Inclusão Social e Juventude, substituindo Rita Andrade, que foi a secretária da Inclusão Social e Cidadania na legislatura que agora termina.

Do Governo Regional saem também Humberto Vasconcelos, que tutelava a Agricultura e o Desenvolvimento Regional, e Susana Prada, que esteve como responsável do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas.

O líder do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, foi hoje nomeado presidente do XIV Governo Regional pelo representante da República, Ireneu Barreto, depois de concluídas as audições aos nove partidos que conseguiram mandatos nas eleições legislativas de domingo.

A coligação PSD/CDS-PP, cuja lista foi encabeçada por Albuquerque, líder dos social-democratas madeirenses e presidente do executivo desde 2015, venceu as eleições, mas ficou a um deputado da maioria absoluta, tendo sido anunciado na terça-feira um acordo de incidência parlamentar com o Pessoas-Animais-Natureza (PAN), que conseguiu um mandato.

A coligação PSD/CDS-PP elegeu 23 deputados, o PS 11, o JPP cinco e o Chega quatro, enquanto a CDU (PCP/PEV), o BE, o PAN e a IL elegeram um deputado cada.

Miguel Albuquerque informou que a comissão política e o conselho regional do PSD/Madeira vão reunir-se na próxima semana para ratificar os acordos com o CDS-PP, parceiro da coligação Somos Madeira, e com o PAN.