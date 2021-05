Este é o novo EP de Mayze X Faria

“Lady of Love” é o nome do novo EP da dupla Mayze X Faria e sai pela prestigiada editora italiana Switchlab. O trabalho contém duas faixas – “Lady of Love” e “Lady of Peace” – onde a mulher é enaltecida no seu esplendor através do amor e da paz.

Jonh Mayze e Miguel Faria tinham esta vontade de produzir músicas dentro do género que cada vez mais os inspira a entrar noutras aventuras como artistas, o melodic house. Em dezembro de 2020 produziram o projeto de vídeo “Originals”, na sua cidade Braga, onde apresentaram nove músicas autorais e daí surgiu o EP “Lady of Love”.

“Quando projetamos o vídeo – Originals – produzimos nove temas para o mesmo e sabíamos que tínhamos em mãos um naipe de cartas para lançar de acordo com várias editoras que prontamente se mostraram interessadas nas músicas pela sua vibe e pela combinação perfeita entre elas.” referem os artistas.

“O nome do Ep “Lady of Love” e a força da mensagem das palavras amor e paz são para definir as mulheres de todo o mundo pela sua grandeza e pelo que nos trazem para a nossa vida com toda a sua sensibilidade, ternura e energia positiva. Fazer esta fusão com o melodic house é também para nós artistas uma forma de homenagear as mulheres através da nossa música, permitindo que cada um possa viajar através da melodia e das vozes destes dois temas.” completa a dupla.

O EP “Lady of Love” da dupla Mayze X Faria está disponível em exclusivo no Beatport a partir de 28 de maio e chega às restantes plataformas digitais a 26 de junho.