Este é o melhor presépio de 2023

Os Franciscanos portugueses anunciaram os vencedores do concurso nacional com que se assinalaram, em 2023, os 800 anos da primeira representação do nascimento de Jesus, por iniciativa de São Francisco de Assis.

O primeiro prémio foi para o “Presépio Franciscano” (na foto acima) da autoria de Zé Vintém, do Cartaxo, um trabalho em barro vermelho que apresenta a figura do santo de Assis.

João Costa Duarte, de Tremês, conquistou o segundo prémio, com um painel de azulejos em aresta.

O terceiro lugar foi para Maria Celeste Tavares Vieira, de Estarreja, pelo seu trabalho em barro branco e madeira.

“Aproveitamos para dar os parabéns aos premiados e para agradecer a todos os que participaram neste Concurso, cuja exposição foi visitada, no Seminário da Luz, por mais de mil visitantes”, escreve frei Isidro Lamelas, da Comissão Organizadora.