Este é o melhor café português

Torrié foi a grande vencedora do Concurso “Expresso Português Perfeito”, que decorreu na 2ª edição do Lisbon Coffee Fest, no Lx Factory. Torrié Imperial foi o lote de destaque no evento.

Promovido pela AICC (Associação Industrial e Comercial do Café), o concurso decorreu durante o Lisbon Coffee Fest. Com o objetivo de nomear o expresso perfeito, um painel de júris avaliou, em prova cega, o perfil de cada café em chávena, com extração assegurada nas mesmas condições, por um barista profissional.

Para Ana Montenegro, Diretora de Marketing da JMV – José Maria Vieira, “é um grande orgulho a Torrié ser reconhecida como a marca que proporciona o expresso português perfeito, facto que evidencia a sua qualidade e experiência acumulada, não só na seleção rigorosa dos melhores grãos de café verde do mundo, como também no domínio da arte da torra desde 1962”.

Numa prova com nove cafés em avaliação, o lote da Torrié distinguiu-se pela sua textura aveludada e equilibrada, pelo corpo acentuado e de grande complexidade aromática, com uma acidez suave, numa boca marcada por um notável balanço de sabores e por um final agradável e persistente.

O Torrié Lote Imperial, um dos topos de gama da marca, é maioritariamente composto por cafés arábicos oriundos da América Central e do Sul que lhe aportam acidez, frescura e notas aromáticas exóticas. Os cafés robustas usados no blend são oriundos da Ásia e África conferindo estrutura, intensidade e corpo, complementando a prova com notas complexas de pão torrado e frutos secos.

Torrié Imperial, Nicola Chiado, Delta Platinum, Chave D’Ouro Alquimia, Sical Orgânico, Cafés Portela, Bogani Prestige, Negrita Ébano e Ducafé Terras Altas, formam o conjunto de lotes presentes a concurso, no qual a Torrié acaba de conquistar o grande prémio. Presente a nível mundial em cerca de 40 países, a marca divulga, assim, o melhor café de Portugal além-fronteiras.