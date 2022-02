Este é o carro preferido das mulheres urbanas

Os prémios ‘Women’s World Car of the Year’, acabam de eleger o novo Peugeot 308 como ‘Automóvel Urbano do Ano’.

“Excelência em termos de segurança de condução, de oferta tecnológica, de design, de eficiência ambiental e de relação qualidade-preço” perfeitamente materializada pelo novo modelo Peugeot, na opinião das 56 juradas do WWCOTY – um painel exclusivamente feminino, que inclui uma jurada portuguesa – em representação de 40 países e 5 continentes. Nesta décima segunda edição do troféu, o júri teve de apreciar 65 modelos candidatos, lançados no mercado entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2021.

Linda Jackson, CEO da marca Peugeot, afirmou: “O facto de o novo Peugeot 308 ter sido eleito como o Melhor Automóvel Urbano do ano de 2022 por um júri a nível planetário composto exclusivamente por mulheres, e de origens geográficas muito diferentes, demonstra a relevância das escolhas estratégicas da marca. A sua estética única, a excelência da sua tecnologia, as emoções geradas pela sua condução e a sua gama de motores, tanto eletrificados como de combustão interna, fazem do Peugeot 308 uma escolha ideal para os clientes de todos os países do mundo”.

Após terem identificado os modelos vencedores em seis categorias independentes – Automóvel Urbano, SUV Familiar, Automóvel Familiar, Grande SUV, Automóvel Desportivo e 4×4 – as 56 juradas, grupo em que Portugal está representado pela jornalista Carla Ribeiro, do jornal “Público”, irão agora proceder à eleição final do ‘Women’s World Car of the Year’ deste ano. O resultado da sua votação será anunciado no dia 8 de março, que assinala também o Dia Internacional da Mulher.

A gama do novo Peugeot 308 compreende duas silhuetas complementares: uma berlina compacta de 5 portas e uma variante SW. Concebido para ser altamente eficiente, o 308 pode ser animado por motores a gasolina (110 e 130 cv) ou diesel (130 cv), de baixas emissões, bem como por grupos propulsores híbridos plug-in (180 e 225 cv). No próximo ano serão também lançadas versões exclusivamente elétricas.

Com um design exterior extremamente sedutor, o 308 revela um interior igualmente atraente, graças ao seu elevado grau de qualidade, às suas interfaces digitais de última geração e à ergonomia única do i-Cockpit, reconhecido mundialmente pelo seu volante compacto, que oferece uma experiência de condução mais intuitiva e direta.