Este é o carro preferido das mulheres jornalistas

Para chegar ao LC 500 Cabrio, a Lexus procurou desenhar um automóvel que impressionasse, com ou sem capota. O equilíbrio entre função e conforto, intenção desportiva e luxo valeram-lhe a recente distinção como Melhor Automóvel de Luxo de 2021 pelo WWCOTY, o único prémio automóvel do mundo atribuído exclusivamente por mulheres jornalistas do sector.

Um equilíbrio materializado neste novo e fascinante modelo em que elegância, destreza, emoção e liberdade são palavras de ordem. Se procura uma condução mais recatada, desista: este automóvel não é para si.

Considerado por muitos a expressão mais apaixonada do design Lexus, a atenção ao detalhe e a busca incessante pela perfeição foram determinantes para chegar a este impressionante versão que é muito mais que a versão descapotável do LC. É um modelo marcado pelo equilíbrio entre função e conforto, intenção desportiva de um “Grande Tourer” e o luxo.

No caso do LC 500 Cabrio, a Lexus esforçou-se por construir um modelo que fosse igualmente impressionante, por dentro e por fora, um automóvel que permitisse ao condutor usufruir da viagem, sem descurar pormenores fundamentais como o conforto de todos os passageiros – mesmo a grande velocidade, e com a capota descida, o LC Cabrio foi desenhado para evitar qualquer golpe de vento desconfortável. Aberto ou fechado, o silêncio do interior acompanha o som atmosférico do motor V8 que atinge os 100km/h em apenas 5 segundos.

O foco no ser humano e a preocupação da marca em recorrer a um design que proporcionasse, simultaneamente, conforto e apelo multissensorial, estão presentes em todos os pormenores do novo LC Cabrio. Os bancos exclusivos, os acabamentos e os materiais utilizados espelham o espírito Omotenashi da Lexus e refletem o minucioso trabalho dos seus mestres Takumi. Podem ser observados e sentidos em pormenores tão distintos como a costura manual da pele ou na capota em lona desenvolvida especificamente, entre muitos outros. No interior, como no exterior, decoração elegante é fruto do cuidadoso design e do recurso a materiais e acabamentos de alta qualidade a que a Lexus já nos habituou.

Ao nível de multimédia, o LC 500 Cabrio, conta com ecrã de alta resolução de 10,3 polegadas, que permite a visualização e a operação simultânea de diferentes funções, incluindo controlos de áudio e de temperatura. Todos os modelos vêm equipados com Apple CarPlay® e Android Auto®, permitindo uma fácil integração sem fios ao smartphone, e o acesso a aplicações populares para navegação, entretenimento e mensagens.

Tudo isto valeu ao LC Cabrio a recente distinção como Melhor Automóvel de Luxo de 2021, pelo WWCOTY. O descapotável da Lexus, que será apresentado em breve em Portugal, destacou-se entre os nove finalistas, e foi reconhecido pela excelência no seu segmento, tendo em conta parâmetros que incluem segurança, conforto e tecnologia.

O WWCOTY é o único prémio automóvel do mundo composto exclusivamente por mulheres jornalistas do sector. O objetivo destes prémios é selecionar os melhores modelos do ano. Os critérios baseiam-se nos princípios que orientam a escolha de um automóvel. Na votação, são tidos em conta parâmetros como segurança, qualidade, preço, design, facilidade de condução, benefícios e pegada ambiental.

Para mais informação sobre o WWCOTY, consulte: https://www.womensworldcoty.com/