Este domingo há debate com os candidatos pelo círculo da Europa

O debate com os partidos que apresentam candidatos pelo círculo onde as eleições têm que ser repetidas, terá lugar no domingo dia 6 de março às 17 horas de Lisboa.

Os candidatos terão a possibilidade, em três minutos, de apresentar as propostas do partido que representam relativamente às reformas que devem ser tomadas na Lei Eleitoral, tendo em consideração os problemas que levaram à repetição das eleições no círculo da Europa.

Finalmente, os candidatos terão mais três minutos para fazerem um resumo do programa eleitoral dos respetivos partidos relativamente às temáticas das Comunidades Portuguesas.

O debate será transmitido em direto nas páginas Facebook do BOM DIA e Nós Cá Fora.be.