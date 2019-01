Este casal britânico ganhou 115 milhões de libras

O casal Connolly foi o vencedor do último jackpot do Euromihões, que pagava 129 milhões de euros ou, no Reino Unido, 115 milhões de libras.

Esta sexta-feira, quando finalmente foram levantar o prémio e a sua identidade foi revelada, Frances, de 52 anos, e o marido Patrick, de 54, acabaram por revelar o que sentiram quando perceberam que a chave da sua aposta estava certa.

Foi ele que se lembrou de verificar os números na internet e avisou a mulher, com quem vive há 30 anos. “Ganhámos!”, foi a palavra que Patrick disse, ao que a mulher, entretida a ver televisão na sala, lhe perguntou, “quanto?”. “Não. Nós ganhámos!”, foi então a resposta do marido, que se convenceu, a si e à mulher, de que iam mesmo arrecadar o jackpot.

Nós realmente não nos empolgámos. Talvez eu tenha levantado um pouco a voz no momento em que descobri. Mas comemorámos com uma chávena de chá e um abraço”, contou a mulher Frances, na conferência de imprensa, em que esta sexta-feira se deram a conhecer.

O casal assumiu que durante essa noite não pregou olho. Na manhã seguinte, Patrick telefonou para a casa de apostas e então, segundo o próprio, “começou a perceber que era verdade, apesar de ainda não estar em si”.