Este ano há 432 bandeiras azuis em Portugal

Portugal conta este ano com 432 praias, marinas e embarcações com Bandeira Azul, mais uma do que em 2022, apesar de uma diminuição de praias fluviais devido à seca e aos incêndios, anunciou esta quinta-feira a Associação Bandeira Azul Europa.

O anúncio foi feito no Aquário Vasco da Gama, no Dafundo, concelho de Oeiras, pelo presidente da Associação Bandeira Azul da Europa, José Archer, adiantando que na próxima época balnear vão hastear a Bandeira Azul 394 praias, distribuídas por 103 municípios, tendo Coruche e Montemor-o-Velho candidatado praias pela primeira vez.

“Portugal, no que toca a praias do interior, é o segundo país do mundo com maior número de praias galardoadas. Estamos logo a seguir a França, que tem outra realidade e dimensão, e muito acima de Espanha”, disse José Archer, referindo que foram galardoadas 47 praias fluviais, menos três do que no ano passado.

O responsável reconheceu que se trata do “reflexo do esforço das comunidades e autarquias do interior” relativamente à aposta na Bandeira Azul.

José Archer lembrou, igualmente, que este ano houve menos praias do interior galardoadas tendo em conta a seca e os incêndios ocorridos em 2022.

“No ano passado tivemos um verão extremamente complicado no interior, o que afetou algumas recandidaturas, mas mesmo assim continuamos a crescer só de praias, zonas balneares, já estamos perto das 400”, disse, lembrando que há dez anos este número rondava as 200.

Questionado sobre o concelho de Sintra não ter nenhuma praia com Bandeira Azul, tendo em conta a sua extensão marítima, José Archer afirmou tratar-se de “uma decisão dos próprios autarcas” quanto à candidatura ao galardão.

Em relação às vantagens de se frequentar uma praia distinguida, o responsável lembrou os quatro pontos essenciais para obtenção do galardão: qualidade da água e espaço (ordenamento) segurança e serviços, vigilância e sensibilização das pessoas (educação ambiental).

A nível internacional, Portugal ocupa o segundo lugar no que diz respeito a embarcações ecoturísticas galardoadas, com 21, tendo sido igualmente galardoadas 17 marinas.

A cerimónia oficial de hastear da primeira Bandeira Azul em praia costeira vai decorrer na praia do Mar, nas Caldas da Rainha, em 1 de junho, enquanto o primeiro hastear de Bandeira Azul em praia fluvial vai realizar-se em Reconquinho, Penacova, em 15 de junho. A bandeira será ainda hasteada na Marina de Troia, no concelho de Grândola, em 05 de junho.

As praias costeiras e fluviais distinguidas estão distribuídas pelo Norte (87, mais cinco do que no ano passado), Centro (47, menos três), Tejo (76, menos uma), Alentejo (39, menos uma), Algarve (85, menos uma), Açores (44, mais duas) e Madeira (16, igual ao ano passado).

O Programa Bandeira Azul é um programa de educação para o desenvolvimento sustentável, promovido em Portugal pela Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Fundação para a Educação Ambiental.