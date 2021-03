Estas t-shirts portuguesas produzem energia

Um novo projeto levado a cabo pelo CITEVE e por investigadores da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto está focado em extrair energia através de peças de vestuário. Esta inovação começa a atrair as empresas do setor têxtil.

“Estamos a direcionar este projeto para o fornecimento de energia a sensores que monitorizam sinais vitais. Estes sensores não consomem muita energia e podem tirar partido da variação de temperatura entre pele e tecido e do facto de estarem em contacto com a pele”, explicou ao Expresso a investigadora Clara Pereira, do Laboratório Associado Química Verde.

Segundo o Jornal T, especializado na área, “é precisamente a partir das diferenças de temperatura que funciona o processo de produção de energia”. No entanto, a utilização de um polímero sólido gel, que pode ser usado numa t-shirt ou noutras peças de vestuário, é a verdadeira chave.

“Uma vez aplicado no tecido, o sólido gel passa a atuar como um eletrólito, que, por sua vez, funciona como caminho para os iões positivos passarem entre dois eléctrodos”.

O Expresso noticia ainda a existência de uma empresa portuguesa que, apesar de estar preparada para entrar no mercado com esta tecnologia, quer manter-se no anonimato.