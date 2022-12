Estas são as personalidade negras mais influentes da lusofonia

A Bantumen, plataforma online focada na cultura negra da Lusofonia, revelou a Power List 100 Personalidades Negras Mais Influentes da Lusofonia em 2022, num evento que aconteceu no São Luiz Teatro Municipal, em Lisboa, revela o portal Comunidade e Cultura.

Nomes como Ivandro (Artista de Música), Zicky Té (Jogador de Futsal), José Lino Neves (Vice-Presidente Ass. Batoto Yetu Portugal), Alice Neto Sousa (Poeta), Janice Silva (Futsalista), Grada Kilomba (Artista Interdisciplinar), Mónica de Miranda (Artista e Investigadora Cultural) ou Auriol Dogmo (Desportista), entre vários outros nomes, compõem a lista de 2022 das 100 Personalidades Negras Mais Influentes de Portugal, Brasil, Cabo Verde, Angola, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Moçambique.

Foram celebradas personalidades de diversas áreas de atuação, desde artistas, académicos, influenciadores digitais, desportistas, empreendedores e muito mais, que criam um impacto positivo e notável na sociedade. Conheça todos os nomeados, as suas histórias e percursos de excelência no site Power List 100.

A lista de homenageados foi apurada através de um sistema de votação que incluiu as sete plataformas editoriais parceiras, com 74 jornalistas e produtores de conteúdo, em seis países diferentes.

Este ano, foram também atribuídos prémios a três empreendedores e agentes de inovação. O “Djassi Award” foi para Ricardo Lima, Head of Startups da Web Summit, que se destacou pelo seu papel impulsionador de ecossistemas de inovação favoráveis a Afro-empreendedores. O galardão de “Empreendedor Promissor BANTUMEN”, entregue em parceria com a Startup Portugal, foi atribuído a Nuno Varela, fundador do espaço comunitário Kriativu, em Chelas, um projeto de impacto social que impulsiona jovens explorarem o seu talento. Por sua vez, António Rocha, fundador da startup Smartex, venceu o “Prémio de Mérito – Empreendedor BANTUMEN”, também em parceria com a Startup Portugal, pelo seu incrível espírito de inovação e irreverência no ecossistema empreendedor.

Cláudio Bento França, pivô da SIC, foi o anfitrião do evento de apresentação da iniciativa, que foi animada ainda pelas atuações em palco da produtora, cantora e multi-instrumentista Nayela, o quarteto de cordas Active Mess e o trio de arte performativa Aurora Negra (Nádia Yracema, Isabél Zuaa e Cleo Diara).