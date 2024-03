Estas são as melhores empresas para trabalhar em Portugal

A Great Place to Work, autoridade global que se dedica a identificar as organizações que, segundo os seus colaboradores, são bons lugares de trabalho, anunciou recentemente o ranking relativo a 2024 das melhores empresas para trabalhar em Portugal.

A lista apresentada está dividida por várias categorias, sendo que cada uma delas se diferencia das demais pelo número de trabalhadores das respetivas entidades.

No top 3 do grupo de empresas até 50 colaboradores figuram a AdvanceWorks, a Oddsgate e a JTA – The Data Scientists, todas elas do ramo de tecnologia e informação. Por sua vez, a Synergies (media), a 25Friday (tecnologia e informação) e a Novo Nordisk (biotecnologia e farmacêutica) assumem, por esta ordem, o pódio das empresas entre 51 e 100 trabalhadores.

Na lista seguinte, referente a espaços com 101 a 200 contratados, estão a Hilti (construção), a AbbVie (biotecnologia e farmacêutica) e o InterContinental Lisbon (hotelaria).

Dos 201 aos 500 colaboradores, dominam o respetivo top 10 a AMGEN Capability Center (biotecnologia e farmacêutica), o Hilton (hotelaria) e a DHL Express (transportes).

O último ranking é reservado a empresas com mais de 501 funcionários, a Cisco e a Noesis (ambas do setor de tecnologia e informação) e a ERA Imobiliária (setor imobiliário).

A metodologia para este reconhecimento centra-se na opinião dos colaboradores (que corresponde a 75% da nota final) e da avaliação das práticas de gestão de pessoas.