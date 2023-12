Estás a estudar e gostas de escrever? Este concurso é para ti

Está aberta a quarta edição do concurso “Contos do Dia Mundial da Língua Portuguesa”, uma iniciativa da Porto Editora em articulação com o Instituto Camões e o Plano Nacional de Leitura 2027.

A quarta edição do concurso volta a desafiar os milhares de alunos da rede do Camões, que frequentam cursos de português no estrangeiro (rede de Ensino Português no Estrangeiro, leitorados, universidades, Centros de Língua Portuguesa) a escrever um conto inédito em língua portuguesa. As candidaturas encontram-se abertas até ao dia 22 de fevereiro de 2024.

No ano em que se celebram os 50 anos do 25 de abril e os 500 anos de Camões, esta edição do concurso está subordinada ao tema “Liberdade e Cidadania” e tem como madrinha a autora Sara de Almeida Leite.

Os contos vencedores serão anunciados nas celebrações do Dia Mundial da Língua Portuguesa, a 5 de maio de 2024 e publicados, juntamente com as menções honrosas, no site da Porto Editora e do Camões.