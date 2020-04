Estados Unidos ultrapassam os 20 mil mortos por covid-19

Os Estados Unidos da América (EUA), o país mais atingido pela pandemia da doença provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), já registaram pelo menos 20.071 mortes, de acordo com um relatório divulgado sábado pela Universidade Johns Hopkins.

Os Estados Unidos também são o país com o maior número de pessoas contagiadas pela doença covid-19, com 519.453, segundo esta instituição do ensino superior de Baltimore, estado de Maryland.

O SARS-CoV-2, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 103.000 mortos em todo o mundo e infetou mais de 1.700.000 pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 341.000 pessoas já são consideradas curadas.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é o mais afetado, com mais de 870.000 pessoas contagiadas e mais de 71.000 mortos.

Depois dos Estados Unidos, Itália é o país com mais vítimas mortais, contabilizando 19.468 óbitos, entre 152.271 casos confirmados até hoje, seguindo-se Espanha, com 16.353 óbitos e 161.852 pessoas contagiadas.