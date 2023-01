Estados Gerais da Lusodescendência dias 28 e 29 de janeiro em Paris

Os Estados Gerais da Lusodescendência (EGL), iniciativa da Cap Magellan, estão de regresso depois de dois anos de encontros através de janela de computador, chegou o momento de abrir a porta ao reencontro.

A quarta edição dos EGL, sob o lema “Trabalhar Juntos”, realiza-se nos dias 28 e 29 de janeiro de 2023, na Maison du Portugal, na Cité Internationale Universitaire de Paris, no 7 Boulevard Jourdan, 75014 Paris.

O tema desta edição, surge depois da temporada France-Portugal 2022, onde centenas de eventos culturais foram apresentados, e a amizade entre Portugal e França fortalecida, o que levou a Cap Magellan sentir a “necessidade de fortalecer a rede da lusofonia em França como uma verdadeira alavanca para a promoção da cultura e da língua portuguesa”.

A quarta edição tem a sua cerimónia de abertura, no dia 28 de janeiro às 9h30, por José Augusto Duarte, Embaixador de Portugal em França, Ana Paixão, Diretora da Maison du Portugal e Anna Martins, Presidente da Cap Magellan. Uma cerimónia que contará com a presença de João Paulo Correia, Secretário de Estado da Juventude e Desporto, Miguel Fontes, Secretário de Estado do Trabalho, Pedro Teixeira, Secretário de Estado do Ensino Superior que se fará representar pela Delegação do Ensino Superior e a Agência Nacional de Erasmus+ e Carlos Oliveira, Cônsul Geral de Portugal em Paris.