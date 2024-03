Estado Islâmico reivindica atentado em Moscovo

O Estado Islâmico (EI) reivindicou a responsabilidade pelo ataque mortal em Moscovo, noticiou a AFP.

Isto pouco tempo depois de os serviços secretos ucranianos terem acusado Kremlin e os seus serviços secretos de orquestrarem o ataque mortal de hoje à noite, perto de Moscovo, para culpar a Ucrânia e justificar uma “escalada” da guerra, conforme também noticiou a AFP.

“O ataque terrorista em Moscovo foi uma provocação planeada e deliberada pelos serviços secretos russos sob as ordens de (Vladimir) Putin. O seu objetivo é justificar ataques ainda mais duros contra a Ucrânia e a mobilização total na Rússia”, asseguraram os serviços de informação militar ucranianos (GUR), acrescentando que o ataque “deve ser entendido como uma ameaça de Putin para escalar e prolongar a guerra”.

Pelo menos 45 pessoas morreram e mais de 140 ficaram feridas na noite de hoje num ataque de homens armados numa sala de concertos nos arredores de Moscovo, segundo o primeiro balanço das forças de segurança russas (FSB).

A agência estatal russa RIA Novosti informou que pelo menos três homens irromperam pela sala de concertos e dispararam armas automáticas.

Prontamente, o ex-presidente russo, Dmitri Medvedev, advertiu já que a Rússia “destruirá” os líderes ucranianos caso se confirme que são responsáveis pelo atentado terrorista numa sala de concertos nos subúrbios de Moscovo, embora Kiev já se tenha demarcado do sucedido.

“Se for estabelecido que são terroristas do regime de Kiev… todos devem ser encontrados e destruídos impiedosamente como terroristas. Incluindo os líderes do Estado que cometeram tal atrocidade”, afirmou na rede Telegram Medvedev, também número dois do Conselho de Segurança Nacional e conhecido pelas suas declarações radicais.