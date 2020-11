Estado de sítio

A Nova Zelândia nomeou, pela primeira vez, uma mulher indígena para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, esta segunda-feira, num dos parlamentos que se está a tornar um dos mais diversificados. A primeira-ministra do país anunciou a formação do novo Governo, no qual o Partido Verde vai ocupar dois ministérios, centrado na recuperação económica do país, na sequência da pandemia da covid-19.