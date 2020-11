Estado de Emergência em Portugal é para manter

O prolongamento do período do estado de emergência em Portugal foi aprovado esta sexta-feira no Parlamento, com os votos a favor de PS e PSD.

Os partidos BE, CDS e PAN abstiveram-se, ao passo que PCP, PEV, Iniciativa Liberal e Chega votaram contra.

Na votação desta sexta-feira, houve dois partidos a alterar a sua posição relativamente ao que tinham feito há duas semanas: o CDS absteve-se pela primeira vez (até aqui tinha sempre votado a favor) e o Chega estreou-se nos votos contra.

O partido de André Ventura passou, assim, a ser o primeiro a já ter feito uso de todos os sentidos de voto.