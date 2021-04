Estado da Baviera negoceia vacina russa

O estado alemão da Baviera negociou um “contrato preliminar” para receber em breve 2,5 milhões de doses da vacina russa Sputnik V contra a covid-19, sujeito à aprovação do regulador europeu, anunciou esta quarta-feira o líder regional, Markus Soder.

Este “contrato preliminar é assinado hoje”, indicou o eleito conservador da União Social-Cristã (CSU), partido irmão do de Angela Merkel, precisando que “se a Sputnik for aprovada na Europa, então o estado da Baviera receberá mais doses da vacina”, 2,5 milhões, “até junho”.

Soder disse que as negociações foram feitas com uma empresa farmacêutica da região situada na cidade de Illertissen. A sociedade R-Pharm Germany, filial do gigante russo de fabrico de medicamentos R-Pharm, possui uma linha de produção na zona e pode fabricar a vacina russa, segundo ‘media’ alemães.

