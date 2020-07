Estádio nacional luxemburguês pode receber Portugal na inauguração

O novo estádio nacional do Luxemburgo, que está praticamente concluído, será inaugurado em março de 2021.

O presidente da Federação Luxemburguesa de Futebol, Paul Philipp, já anunciou que o jogo inaugural será um confronto entre a seleção luxemburguesa e uma “grande nação do futebol”.

O jornal Le Quotidien lançou uma sondagem junto dos seus leitores para conhecer as preferências para esse grande jogo em março. Na tarde de domingo, Portugal liderava as preferências dos leitores do jornal luxemburguês, seguido de perto pela França.

Se quiser participar na sondagem clique aqui.