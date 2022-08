Estação de São Bento é das mais bonitas do mundo

A estação de São Bento está entre as 37 gares ferroviárias mais bonitas do mundo, de acordo com uma lista elaborada pela revista internacional “Architectural Digest”.

“Com voos permanentes para todo o lado, as pessoas tendem a preferir o céu aos carris”, descreve a publicação, sublinhando o papel das estações ferroviárias enquanto património arquitetónico.

“Há uma nostalgia – e mesmo charme – em embarcar num comboio que não pode ser replicado por qualquer outro meio de transporte”.

