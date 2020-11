Estação albanesa aposta na novela “Nazaré”

A telenovela “Nazaré”, sucesso de audiências em Portugal, foi adquirida recentemente pela estação albanesa Top Channel.

De acordo com a N-TV, as aventuras das personagens Nazaré, Toni, Duarte e Bernardo vão para o ar em horário nobre, de segunda a sexta-feira, com o objetivo de agarrar a população albanesa ao pequeno ecrã.

Recorde-se que desde a sua estreia, a novela da SIC já foi exibida em duas dezenas de países. Dela fazem parte, entre outros, os atores Carolina Loureiro, José Mata, Afonso Pimentel e Tiago Teotónio Pereira.

#portugalpositivo