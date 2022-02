Está viciado em Wordle? Agora já pode jogar Quina

Casal português criou o Quina, um derivado do Wordle mas com um jogo de tabuleiro a orientar o processo, o Mastermind.

André Santos e Tânia Carvalho deixaram a confusão de uma grande cidade como o Porto (ou arredores), foram para Baião e criaram a marca Icónica – Digital Design, há praticamente quatro anos. No início centraram-se em aplicações web para clientes, aplicações interativas, para clientes nacionais e internacionais.

Sempre criaram projetos e, com o passar do tempo, centraram-se em produtos digitais próprios.

“Focamo-nos naquilo que, acho, somos bons e rápidos a fazer, produtos nossos, como aplicações web e outros produtos que irão surgir em breve. Gostamos de alimentar ideias para a comunidade, fazemos algo para a comunidade, porque neste contexto é tudo gratuito”, comentou Tânia Carvalho, ao portal ZAP.

O objetivo, como é habitual, é criar projetos rentáveis – porque “não dá para criar só projetos gratuitos e viver do ar” – mas, entre os projetos gratuitos, surgiu o Quina.

O jogo de palavras, online, é um derivado do famoso Wordle, que serviu de inspiração; mas foi acrescentada uma lógica de Mastermind, um jogo de tabuleiro criado há mais de 50 anos baseado em combinações de cores.

No Quina existe uma “sinalização” mas a combinação é feita por letras. A pessoa tem direito a nove tentativas para adivinhar uma palavra de cinco letras.

Há só uma palavra por dia, igual para todos os utilizadores. O utilizador tem a possibilidade de ativar o «modo fácil», se tiver dificuldades em descobrir a palavra. E pode-se partilhar o resultado nas redes sociais, sem revelar a palavra.

O Quina foi lançado há apenas uma semana e já conta com 1.700 utilizadores únicos, com cerca de 3.500 jogos concluídos e com mais de 400 jogadores diários.