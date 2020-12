Estou OK, você também está OK?

Tudo OK. Então não me julgue OK

Também não pregue. OK

Não sinta culpa, OK

Ande de cabeça erguida, OK

Viva o momento. OK

Ai é assim? Não sabia! OK

Esta geração é neonarcisista, OK.

O Narciso era dotado de extrema beleza, OK

Quando viu seu reflexo na água do rio disse: OK

Apaixonou-se e deixou de comer, e finou-se, OK

Vivemos faz muito tempo na “era“ dos neonarcisistas. OK

Trata-se da “Adoração do Eu!” O que queres oh meu? OK

É a exaltação do “EU” uma nova religião, sim. Então meu? OK

Está tomando essa consciência? Que fazer então? Nada? OK

É um neonarcisista um idolatra, é meu. Então está OK

É “pneonexia” o desejo de possuir mais? Sim. Está OK

O “deus” deles é o desejo dos seus corpos? Sim. Então OK

Oh! Grande Narciso, narcótico! Entorpecido. Está tudo OK

O lago perguntou, será que Narciso era belo? Se era. OK.

O lago não se lembra do Narciso, mas se era belo ninguém sabe. OK.

São neonarcisistas uma potencia em declínio? Talvez não. OK.

São adeptos do “primeiro eu“ entoam a sua doutrina, 1º o “EU”. OK.

A lista não terminaria para descrever o comportamento do narcisismo.

Decisivamente, tem de se fixar limites. Neste ponto digo OK!

José Valgode