Esta terça-feira começa o Ramadão em “versão pandemia”

Para os muçulmanos em todo o mundo, o mês do jejum, das orações e dos encontros com a família e amigos volta a ser adaptado por causa da pandemia.

Muitas celebrações e rituais do Ramadão vão voltar a acontecer dentro de casa, longe das tradicionais enchentes nas mesquitas e dos jantares de festa.

No Paquistão, país que enfrenta uma terceira vaga de covid-19, a maioria dos mercados e centros comerciais foram encerrados. A venda de frutas e legumes ao ar livre continua a ser permitida, e este fim-de-semana as pessoas reuniram-se para comprar tâmaras, o alimento que quebra o jejum depois do pôr-do-sol.