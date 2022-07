Esta semana o cinema do Brasil está no Porto

Ao longo de cinco dias, a Escola das Artes da Católica no Porto, o Cinema Trindade e a Casa do Cinema Manoel de Oliveira vão ser palco do programa público da 4ª Edição da Porto Summer School on Art & Cinema, com organização da Escola das Artes da Universidade Católica no Porto, em parceria com a Kebraku – associação cultural sediada em Portugal que fomenta a diversidade da cultura brasileira.

Uma semana de arte e cinema aberta ao público, que decorrerá entre os dias 4 e 8 de julho, e que contará com a presença de reconhecidos artistas e realizadores portugueses e brasileiros.

Nuno Crespo, diretor da Escola das Artes, revela que “com este conjunto de iniciativas integradas na nossa Summer School queremos mostrar o papel que a Escola das Artes tem como dinamizador da atividade cultural da cidade, dando a oportunidade ao público em geral de estar em contacto com a arte e com os artistas.” Nuno Crespo acrescenta ainda que “é para a Escola das Artes muito importante realizar estes eventos para que toda a nossa comunidade tenha a oportunidade de contactar e aprender com artistas e realizadores relevantes do nosso contexto contemporâneo.”

O tema da edição deste ano – “BRAZIL: CROSS DYNAMICS OF OTHERNESS” (BRASIL: DINÂMICAS CRUZADAS DA ALTERIDADE), pretende trazer para primeiro plano as reflexões sobre a América do Sul, os conceitos de entrelaçamento e os movimentos pendulares que se tornaram instrumentos-chave para navegar nas complexidades trazidas pelas culturas brasileiras das últimas décadas.

Entre os artistas e realizadores convidados estão nomes como Ana Vaz, Kleber Mendonça Filho, a dupla João Salaviza e Renée Nader Messora, Susana de Sousa Dias. Os programadores Guilherme Blanc e Ricardo Vieira Lisboa, e o diretor da Escola das Artes, Nuno Crespo, estarão a moderar as conversas com os realizadores. Na sexta-feira, dia 8 de julho, decorre na Escola das Artes a Festa Kebraku, aberta à comunidade. Haverá concertos de Kaê Guajajara e Arcana, além de DJ sets de Farofa, MissJade, Ara Flama, Kawaii XTC e Lava. A entrada para todos os eventos públicos é gratuita.

Na 4ª Edição da Porto Summer School on Art & Cinema, os participantes inscritos terão a oportunidade de participar em discussões que abordarão o tema principal, em workshops a realizar durante o dia com os artistas convidados, aliados às práticas artísticas, atmosferas criativas e um mergulho histórico e contemporâneo nas epistemologias do sul.

Do programa faz parte a exposição “É Noite na América”, de Ana Vaz, que será inaugurada no dia 4 de julho, pelas 19h30, na Sala de Exposições da Escola das Artes.