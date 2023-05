Está no Porto? Então já sabe onde festejar o Dia da Mãe

Momentos memoráveis em família: este é o mote para festejar o Dia da Mãe no InterContinental Porto – Palácio das Cardosas. Luxo e conforto na estadia de fim de semana e um brunch cheio de surpresas é o que a unidade hoteleira tem preparado para si.

Nada como uma estadia no coração do Porto para criar as melhores recordações. Por isso, as escapadinhas em família vão ter um sabor especial, no fim de semana de 6 e 7 de maio. O InterContinental Porto- Palácio das Cardosas aliou uma noite de sonho ao brunch com free-flow mimosas, no package perfeito para aproveitar esta data e celebrar as mães.

Além dos tradicionais pratos de brunch, com pastelaria diversa, saladas várias e as clássicas tábuas de queijos e enchidos, este menu terá um “Cantinho da pequenada”, onde os miúdos poderão deliciar-se com mini preguinho, panquecas, entre outras iguarias. E, para sobremesa, nada melhor que um bolo especial de Dia da Mãe para as mulheres, e uma Mousse de chocolate com pintarolas, marshmallows, baba de camelo e panacota de frutos silvestres para os filhos que tanto adoçam a nossa vida.

E se o brunch é especial, ainda mais são as tarifas de alojamento para este fim de semana, que conta com estadias a partir de 615€, com pequeno-almoço e brunch incluído para duas pessoas.